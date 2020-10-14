شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة علاج طبيعى لكهربا فى المغرب.. والأهلى يختبر محمود وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمود كهربا لاعب الأهلى، اليوم، تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعى الذى وضعه الجهاز الطبى لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وتقرر أن يخضع كهربا لجلسة علاج طبيعي، بعدما اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدورى، ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مرانه الأول اليوم الأربعاء في مدينة كازبلانكا؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

فيما يخضع محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق لفحص طبي اليوم الأربعاء على هامش المران الأول للفريق في مدينة كازبلانكا ، وقرر الجهاز الفني إجراء فحص طبي لمحمود وحيد؛ بهدف الاطمئنان على حالته قبل المران بعدما اشتكى من الآم في العضلة الضامة.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي ، وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.