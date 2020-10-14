مشاهد من رحلة الزمالك إلى كازابلانكا لمواجهة الرجاء البيضاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وصول بعثة الزمالك إلى المغرب العديد من المواقف وأبرزها ما يخص الإجراءات الإحترازية، قبل مواجهة الرجاء المغربى يوم الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس الإدارة، بجانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.
ويرصد الخليج 365 أبرز المشاهد فى التقرير التالى :
تشديدات بعدم خلع الكمامة نهائيا
أصدر الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، تعليمات مشددة لجميع أفراد بعثة الزمالك، باتباع كل الإجراءات الاحترازية عند الوصول إلى مطار محمد الخامس بالمغرب وعدم خلع الكمامة نهائيًا.
احتفال طاقم الطائرة بالبعثة بإحضار تورتة
احتفل طاقم الطائرة التي أقلت الزمالك إلى المغرب، ببعثة الفريق حيث تم إحضار تورتة داخل الطائرة، ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى مطار محمد الخامس بالمغرب.
متابعة الهواتف
كما حرص لاعبو الزمالك على متابعة الهواتف للتحدث إلى أسرهم للاطمئنان عليهم لحظة الوصول إلى المغرب، حيث ظهر اللاعبون حاملين هواتفهم.
لاعبو الزمالك
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