شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر صورا من وصول الفريق إلى كازابلانكا استعدادا للقاء الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها على موقع تويتر، صور وفيديوهات من وصول الفريق الأحمر إلى كازبلانكا، استعداداً لمواجهة الوداد البيضاوى المغربى ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا، ويخوض فريق الكرة الأول بالأهلى أول تدريباته فى المغرب اليوم الأربعاء بعد وصول الفريق كازابلانكا مساء أمس على متن طائرة خاصة فى رحلة استغرقت قرابة الـ4 ساعات استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى المرتقبة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر.

ويخوض الأهلى مرانه اليوم على أحد الملاعب التى وقع اختيار جهاز الكرة عليها، وهو نفس الأمر الذى سيحدث غدًا الخميس، على أن يتدرب الفريق يوم الجمعة على ملعب المباراة في نفس موعدها السبت، وهو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأجرى لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى مسحة كورونا وتحليل دم بعد وصولهم المغرب وفقاً لتعليمات الاتحاد الأفريقى والسلطات المغربية، وذلك بعد إجراء الفريق مسحة قبل سفرهم للمغرب من القاهرة بـ48 ساعة.

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وفي سياق متصل طلب موسيماني فرض سياجاً من السرية على تدريبات الأهلي طوال فترة إقامة الفريق في المغرب خوفاً من جواسيس الوداد ، خاصة وأن المدرب الجنوب افريقي يُحضر أكثر من مفاجأة سواء على مستوى التشكيل والخطة لبطل المغرب.

واطمأن موسيمانى على جاهزية الحارس محمد الشناوى بعد تعافيه من الإصابة، بينما لازال هناك جهود لتجهيز أيمن أشرف، ومحمود عبد المنعم كهربا للمواجهة المرتقبة بعد تعرضهما أيضاً لإصابات قوية.