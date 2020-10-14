شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدرس خوض مباراة بيراميدز بالناشئين حال حسم المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن الجهاز الفنى للفريق يدرس منح الفرصة لعدد من الناشئين فى مباراة بيراميدز بالجولة الأخيرة من الدورى، حال نجح ذئاب الجبل فى حسم مباراتهم أمام إنبى بالجولة 33 من عمر المسابقة، والتى تجمع الفريقين غداً فى لقاء حسم المربع الذهبى، حيث يحتاج المقاولون نقطة واحدة لإنهاء طموحات سموحة فى التطلع إلى المركز الرابع.

ويحتاج المقاولون إلى نقطة واحدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها حال فوزه بآخر مباراتين فى الدورى، ويتواجد سموحة فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

Advertisements

ويترقب سموحة فرصة تعثر ذئاب الجبل للانقضاض على المركز الرابع، مستغلاً اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر، وحال فوزه بالمباراتين وخسارة المقاولون للمبارياتين وقتها يتواجد سموحة فى المركز الرابع نظرًا لأن المواجهات المباشرة تصب فى مصلحة الفريق السكندرى، الذى تعادل فى الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل فى الإسكندرية 1/1.

من جانبه أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب أن فريق طنطا يستحق الاحترام بعد الأداء الذى قدمه، خاصة أنه لم يستسلم بعد الهبوط رسمياً إلى القسم الثانى، مضيفاً أن المقاولون سيقاتل من أجل تأمين المربع الذهبى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعدما باتت تفصله نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 32 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 9 أخرين، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 آخرين.