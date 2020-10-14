شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أول والزمالك ثالثا فى جدول ترتيب دورى السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات الدورة المجمعة الأولى من دورى مرتبط كرة السلة رجال، على مستوى المجموعات الأربعة، والتى تصدر فيها الأهلى المجموعة الأولى وسبورتنج المجموعة الثانية بينما الجزيرة وهليوبوليس المجموعة الثالثة والرابعة على الترتيب.

فى المجموعة الأولى تصدرت سيدات سلة الأهلى المشهد برصيد 15 نقطة، الصيد 12 نقطة، الزمالك 9 نقاط بينما الغابة 6 فقط، فى المجموعة الثانية جمع سبورتنج 14 نقطة يليه التأمين 11 نقطة والزهور 11 بينما مدينة نصر 6 نقاط ، وفى المجموعة الثالثة يتصدر الجزيرة فرق مجموعته بعد أن جمع 15 نقطة، والشمس 12 نقطة وجزيرة الورد 9 نقاط بينما الترام 6 نقاط فقط

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وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هليوبوليس في المركز الأول 13 نقطة و سموحة ثانيا بنفس الرصيد والبنك الاهلى 8 نقاط، وكذلك الاولمبى بنفس الرصيد.



جدول ترتيب الدورى

وقرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، مخاطبة النادى الأهلى لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية لأندية السيدات، التى تقام العام المقبل، ووافق الاتحاد الأفريقي على إقامتها بمصر، لذا أرسل اتحاد اللعبة خطابا للقلعة الحمراء، كما تمت مخاطبة أندية هليوبوليس وسبورتنج لاستضافة البطولة أيضا، والتى يشارك فيها من مصر فريقان لم يتحددا بعد.

واتخذ اتحاد كرة السلة عدة قرارات مهمة، منها الموافقة على استضافة بطولة افريقيا تحت 18 سنة ناشئين وناشئات خلال الفترة من 1 ديسمبر لـ 9 ديسمبر المقبل، وذلك على ملاعب ستاد القاهرة، كما تقرر تعيين المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد ، مديرًا لبطولتي الناشئين والناشئات تحت 18 سنة، على أن تكون رحاب الغنام رئيسة بعثة منتخب الناشئات تحت 18 و محمد فتحي رئيس منتخب بعثة الناشئين تحت 18.