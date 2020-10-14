شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى إنجازات السيسى.. ياسر ريان: التطوير واضح بدون نفاق أو رياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك ياسر ريان نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق فى تحدى ”الخليج 365” الخاص برصد أهم إنجازات الرئيس السيسى فى مدة أقل من 3 دقائق، وقال ياسر ريان إن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى يستحق منا كل الشكر والتقدير والثناء.

وتابع ياسر ريان "أؤيد وأساند رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لا رياء ولا نفاق والله، بمشى فى شوارع مصر بشوف طرق على أحدث طراز ومدن جديدة فى بلدنا الجميلة، فيه تطور فى حاجات كتير، وبقول للرئيس كمل وطبيعى يكون هناك أعداء للنجاح ومندسين يستهدفون تعطيل مصر عن التطوير لكن لن نلتفت لهم إطلاقاً".

وأكمل نجم الأهلى الأسبق "فخور جدا بهذا التحدى وأعتبره فرصة كبيرة للتعبير عن الانجازات اللى احنا شايفينها وحاسينها كلنا فى عهد الرئيس السيسى، من كل قلبى كمواطن مصرى وليس لاعب كرة شايف بلدى تسير للأمام، ولازم أقول للرئيس بالتوفيق فى كل اللى جاى احنا مقدرين دورك ودور كل مؤسسات الجيش والشرطة ونشعر بمجهوداتهم لتطوير بلدنا".

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واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يحقق طفرة فى مجالات البنية التحتية والمجالات الخدمية فى مصر منذ أن تولى زمام مسئولية رئاسة الجمهورية، بعد أن كانت تعانى من الإهمال والتردى لعقود طويلة، واستطاع الرئيس السيسى فى فترة بسيطة من رئاسته أن يخترق المجالات الشائكة ويحقق طفرة في كل المجالات ولاسيما التي تمس المواطنين من تطوير الطرق والخدمات الصحية والنقل ومشروعات الإسكان.

وباقتحام ملف التضامن الاجتماعى، أنشأ الرئيس السيسى برنامج تكافل وكرامة والذى استفاد منه 3 ملايين و600 ألف أسرة بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل، بالإضافة إلى منظومة الخبز المدعم الجديدة بالمحافظات، والتي خصصت 150 رغيفا شهريا لكل مواطن بسعر 5 قروش، ومنظومة السلع التموينية الجديدة التي وفرت 40 سلعة تموينية لكل المستحقين.

ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ2000 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه، وأطلق حركة ترقيات للعاملين في الدولة بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، وعلافة إضافية 15% لحماية المواطن من آثار التضخم، وأطلق برنامج أطفال بلا مأوى الذى أنقذ 23 ألف طفل من الشوارع، وأطلق برنامج مودة لدعم كل الشباب المقبلين على الزواج والذى ساعد 800 ألف أسرة كل سنة.

وفى ملف الصحة تم القضاء على قوائم الانتظار بـ360 ألف عملية جراحية بتكلفة 3 مليارات جنيه، كما أطلق منظومة التأمين الصحى بتكلفة 6 مليارات جنيه وبدأها فى بور سعيد بـ10 مليارات جنيه لضمان أعلى خدمة صحية للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة التى فحصت 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى إسهاماته في عدد من المجالات الأخرى.