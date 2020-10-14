شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى المغرب.. محاضرة لموسيمانى.. تعرف على البرنامج الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الطبى للأهلى على وضع برنامج غذائى مناسب للاعبين فى المغرب؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد السبت المقبل فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا، ويتناول بعثة الفريق وجبة الإفطار في العاشرة صباحا بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الثانية ظهرا بتوقيت المغرب على أن يكون هناك وجبة خفيفة في الخامسة مساء.

وكان الجهاز الفني للأهلى قد طلب من عبدالرحمن سعيد استشاري التغذية للفريق، والشيف محمد الدالي الطباخ المرافق للبعثة وضع برنامج غذائي مناسب للاعبين.

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فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا استعدادا لمواجهة الوداد ، ومن المقرر أن يتحدث موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.

وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول وجيرالدو.