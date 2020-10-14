وزير الرياضة: كل الدعم للأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة أن الوزارة ستقدم كل الدعم إلى ناديى الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فى مبارياتهم الأفريقية المقبلة ببطولة دورى أبطال أفريقيا، متمنيا لهم التوفيق قائلا: "كل الدعم لقطبى الكرة المصرية، إحنا معاهم ونتمنى لهم التوفيق".

وقال وزير الرياضة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ندعم الأهلى والزمالك لأنهم مثل المنتخب يمثلون مصر، لذلك سيكون هناك تواصل مع الناديين وتلبية أى مطلب يساعد الناديين فى البطولات الأفريقية".

ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى، يومى 18 و24 من شهر أكتوبر المقبل، فى دور قبل النهائى بالبطولة الأفريقية، بينما يلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة.

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حجز فريق الأهلى مقعده فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل أمام صن داونز بهدف لمثله فى المباراة التي جرت بينهما ، على استاد لوكاس موريبى، ليحسم الأحمر بطاقة التأهل لصالحه بعد فوزه في إجمالي مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3/1، ويثأر الأهلى من صن داونز الذى أخرجه من النسخة الماضية بنفس البطولة ومن نفس الدور.

وتأهل الزمالك وخطف بطاقة التأهل لدور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه وذلك بعد الفوز بمجموع اللقائين على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 2، بعد الفوز في استاد القاهرة 3 / 1، والهزيمة بإستاد رادس بتونس 1 / 0 بهدف أحرزه بلال بن ساحة فى الدقيقة 4 من ضربة جزاء.