شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشدد الإجراءات الطبية فى المغرب وعبد الحفيظ يُعاين ملعب أول مران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الجهاز الطبى لبعثة الأهلى المتواجدة فى المغرب، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع قبل مواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا واستعان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، ببروتوكول وزارة الصحة في هذا الصدد، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي والمرافق لبعثة الفريق في رحلة المغرب قبل مواجهة الوداد يوم السبت المقبل في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مرانه الأول بالمغرب استعداداً لخوض لقاء الوداد، ومن المقرر أن تتحرك حافلة الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب التدريب في السابعة والنصف مساء بتوقيت الدار البيضاء، الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، قد قررا معاينة أكثر من ملعب للتدريبات اليوم؛ لاختيار الأفضل لخوض تدريبات الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وضمت قائمة الأهلى فى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي ، وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.