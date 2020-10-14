شكرا لقرائتكم خبر عن ضغط الموظفين يلغى اختبارات تحديد القدرات فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب ضغط عدد كبير من قدامى وكبار الموظفين باتحادا لكرة فى إلغاء اختبارات القدرات لعدد كبير من الموظفين واعتذارهم عن الحضور للاختبارات التى كان مقررا لها يومى 12 و13 أكتوبر من الشهر الجارى.

وتضمن قرار اختبار أسماء الموظفين لعدد كبير منهم داخل اتحاد الكرة على رأسهم وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة وأحمد محب مدير الحسابات وسيد بخيت مدير إدارة المسابقات وأنور صالح مدير إدارة العقود المستشار حسين حلمى والمستشار محمد الماشطة وإبراهيم إلياس من الإدارة القانونية للاتحاد ، ومعظم الأسماء السابقة تتواجد داخل اتحاد الكرة منذ عشرات السنين و شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة وفتحي راضي مدير شئون العاملين .

في سياق مغاير أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعديلات بالجملة فى مواعيد وملاعب مباريات الجولة الـ33 بالدورى، وقالت اللجنة الخماسية فى بيان لها "بناء على طلب الشركة الراعية ولاعتبارات خاصة ببث المباريات قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل مواعيد بعض المباريات المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف لتقام فى الخامسة مساء، وإقامة بعض المباريات المقرر إقامتها في الثامنة مساء لتقام في الثامنة والنصف ، كما تقرر تغيير أماكن بعض المباريات بعد ورود الموافقات الأمنية لتقام المباريات على النحو التالي:

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- مباراتا الخميس 15 أكتوبر ضمن الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز : تقام مباراة الإسماعيلي مع أسوان في الخامسة مساء بدلا من الخامسة والنصف، ومباراة المقاولون العرب مع إنبى فى الثامنة والنصف بدلا من الثامنة مساء، وذلك على الملعبين المحدد لهما سابقا .

- مباراة الاتحاد السكندرى مع الإنتاج الحربى ضمن الجولة نفسها في موعدها المحدد في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل 17 أكتوبر مع نقلها إلى استاد برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية.

- مباراة وادي دجلة مع الجونة ضمن الجولة نفسها في موعدها غدا الأربعاء 14 أكتوبر على أن تقام في الخامسة مساء باستاد السلام بدلا من بتروسبورت .

- وفي بطولة كأس مصر تقام مباراة طلائع الجيش مع بيراميدز في دور الـ8 في الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء 14 أكتوبر باستاد المقاولون بدلا من استاد بتروسبورت.