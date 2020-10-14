شكرا لقرائتكم خبر عن هشام توفيق يكشف خطة إعادة غزل المحلة للعهد الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن هناك خطة لإعادة غزل المحلة لسابق عهده فى الكرة المصرية عقب عودته مجدداً لدورى الأضواء والشهرة، وقال هشام فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "كلفت الشركة القابضة بإعداد مكافآت لفريق غزل المحلة وجهازه الفنى، ونرغب فى عودته للممتاز بدون العودة للمظاليم مرة أخرى، نرغب فى عودة للمنافسة بدون أى تراجع أخر، وقريباً سوف أزور الفريق لتكريمه".

وتابع هشام توفيق "نسعى لإجراء تطويرًا جذريًا لمنظومة كرة القدم بنادى غزل المحلة من خلال فصل الفريق عن الشركة وإنشاء شركة مساهمة للخدمات الرياضية تمتلك الشركة نحو ثلث أسهمها بينما يتم طرح ثلثيها على الجماهير من محبي كرة القدم وغزل المحلة من خلال الاكتتاب فى طرح عام، وبذلك تكون الشركة الجديدة أول شركة مساهمة تقيد فى البورصة المصرية لفريق كرة قدم".

ويضيف وزير قطاع الأعمال "الفكرة الخاصة بطرح نادى غزل المحلة فى البورصة مازالت فكرة مبدئية، والذى دفعنا بالتعجيل بهذه الفكرة هو صعود النادى للدورى الممتاز، وذلك لتمويل ودعم الفريق فنيا وإداريا، الشركة نفسها نحتاج إلى كل جنيه نضعه فيها، وأنه يتم الاستثمار بشركة غزل المحلة بمبلغ 7 مليارات جنيه بالمعدات والمكن الخاص بالتشغيل، فخطرت لى الفكرة، وهى طرح أو اكتتاب عام للجمهور، عوضا عن شراء النادى من أحد من رجال الأعمال أو احد المستثمرين بالخارج".

وأكمل "سيكون هناك حق انتفاع لاستاد غزل المحلة وملعبى التدريب واسم فريق الكرة، وطرح عام بـ 100 مليون جنيه لجمهور الكرة وذلك فى المرحلة الاولى ثم المرحلة الثانية ستكون فى الاكاديميات لاسيما أن المحلة مغناطيس لمواهب الدلتا كلها ، وسيكون هناك كشافين لاختيار اللاعبين من سن عشرة سنوات وحتى 14 سنة ".

وتابع هشام توفيق :" وعدت غزل المحلة بعدم إجراء تغيير على عناصره ولا جهازه الفنى لان ماحدث فى وقت سابق كان خطأ لا يغتفر وسوف يتم إجراء إضافات محدودة فى بعض المراكز، لان هذا الفريق ومدربه خالد عيد هما سبب صعودنا للممتاز مع دعم جمهور المحلة المخلص".

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وعن بيع غزل المحلة قال وزير قطاع الاعمال "أعوذ بالله، كلها شائعات ليس هناك نية لبيع النادى أو المساس بأصول الشركة ومداخلها ، سواء لمستثمر عربى أو حتى مصرى".

وعاد غزل المحلة الأضواء والشهرة بعد غياب أربعة أعوام منذ هبوطه موسم 2016 / 2017، عقب نهاية مباراته مع الأولمبى في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثانى بعدما حقق فوزًا غاليًا خارج ملعبه على الأولمبى السكندرى بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 47 نقطة فى المركز الأول للمجموعة وبفارق نقطتين عن فاركو أقرب منافسيه الذى فاز على بلدية المحلة برباعية نظيفة.

فريق الغزل بحكم وجوده فى مدينة كبيرة مثل مدينة المحلة الكبرى أصبحت له مساندة جماهيرية فى المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى، بعدما كان ملعب غزل المحلة بمداخنه الثلاثة الشهيرة هو مقبرة للكبار ومسرح لاستعراض أبرز الفنون الكروية وإسقاط العمالقة من المنافسين.

وبالرغم من غياب صاحب الزي السماوي عن الدوري المصري الفترات الأخيرة، إلا أنه ما زال يحتفظ بتاريخه المضيء ويحتل المركز السادس كأكثر الأندية مشاركة بالدوري الممتاز برصيد 47 مشاركة و1163 مباراة.

غزل المحلة زعيم الفلاحين كما يطلق عليه أنصاره يعد أحد أشهر فرق الدوري المصري كونه أحد الفرق القليلة التي سبق وأن حققت لقب بطولة الدوري المصري الممتاز عندما نجح في موسم 72-73 في حصد اللقب .

وتعد حقبة السبعينيات أفضل فترات فريق غزل المحلة على الإطلاق بعد أن نجح في تحقيق لقب الدوري وحصد المركز الثاني لموسم 75-76 فيما تمكن من تحقيق المركز الثالث في خمس مناسبات آخرها موسم 92-93 .