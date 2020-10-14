الامارات | بيراميدز يخطف موهوب الزمالك قبل التوقيع للأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطف موهوب الزمالك قبل التوقيع للأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "بطولات" المصري بأن نادي بيراميدز قد نجح في الحصول على توقيع قائد الزمالك السابق والمقاصة الحالي محمد إبراهيم لمدة أربعة مواسم بعد أن كان اللاعب قريباً جداً من الانتقال للأهلي لكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة.

وكان اللاعب من أبرز نجوم الزمالك وأحد الموهوبين قبل أن يترك القلعة البيضاء ويتوجه إلى فريق ماريتمو البرتغالي ثم عاد من جديد إلى الزمالك وبعدها انتقل الموسم الماضي إلى فريق مصر المقاصة.

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من جهته، ذكر موقع “اليوم السابع” المصري، أن النادي الأهلي كان يتفاوض بقوة مع محمد إبراهيم كما تفاوض مع نادى المقاصة وتوصل مسئولو القلعة الحمراء لاتفاق بالفعل لإتمام الصفقة مقابل 15 مليون جنيه وإعارة اثنين من لاعبي الأحمر للفريق الفيومي، كما حصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة اللاعب بارتداء قميص الأحمر، ولكن منذ أيام بدأت إدارة الأهلى تُفكر فى التراجع عن إتمام الصفقة لأسباب فنية وبناءً على طلب المدرب الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسميانى المدير الفنى الجديد للفريق الذي لم يُبد حماساً للتعاقد مع اللاعب الذي كان محط اهتمام السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلى.

ويرى موسمياني أن الأهلي لديه أكثر من لاعب ناشئ ومعار يمكن الاستعانة به بشكل أفضل من ضم محمد إبراهيم لذا قرر مسئولو الأهلي التراجع عن ضم اللاعب.

وكان وكيل اللاعبين المصري تامر النحاس، ووسيط الصفقة بين الأهلي ومحمد إبراهيم قد أكد أنه كانت هناك رغبة في الفترة الماضية بين الأهلي ومحمد إبراهيم، للانضمام للفريق، موضحاً أن الأهلي كان الأكثر حرصا وجدية لضم اللاعب وعرض مسئولو القلعة الحمراء مبلغ مالي والمقاصة طلب أكثر بكثير.

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