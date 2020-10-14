شكرا لقرائتكم إلغاء اختبارات القدرات لموظفين باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تسبب ضغط عدد كبير من قدامي وكبار الموظفين باتحاد الكرة ، في إلغاء اختبارات القدرات لعدد كبير من الموظفين و إعتذارهم عن الحضور للاختبارات التي كان مقررا لها يومي 12 و 13 أكتوبر من الشهر الجاري.

وتضمن قرار اختبار أسماء الموظفين لعدد كبير منهم داخل اتحاد الكرة على رأسهم وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام و عزب حجاج مدير اللجنة و أحمد محب مدير الحسابات و سيد بخيت مدير إدارة المسابقات و أنور صالح مدير إدارة العقود المستشار حسين حلمي و المستشار محمد الماشطة و إبراهيم إلياس من الإدارة القانونية للاتحاد ، ومعظم الأسماء السابقة تتواجد داخل اتحاد الكرة منذ عشرات السنين ، و شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة و فتحي راضي مدير شئون العاملين .

في سياق مغاير ،أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعديلات بالجملة فى مواعيد وملاعب مباريات الجولة الـ33 بالدورى، وقالت اللجنة الخماسية فى بيان لها "بناء على طلب الشركة الراعية ولاعتبارات خاصة ببث المباريات قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل مواعيد بعض المباريات المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف لتقام فى الخامسة مساء، وإقامة بعض المباريات المقرر إقامتها في الثامنة مساء لتقام في الثامنة والنصف ، كما تقرر تغيير أماكن بعض المباريات بعد ورود الموافقات الأمنية لتقام المباريات على النحو التالي:

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- مباراتا الخميس 15 أكتوبر ضمن الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز : تقام مباراة الإسماعيلي مع أسوان في الخامسة مساء بدلا من الخامسة والنصف، ومباراة المقاولون العرب مع إنبى فى الثامنة والنصف بدلا من الثامنة مساء، وذلك على الملعبين المحدد لهما سابقا .

- مباراة الاتحاد السكندرى مع الإنتاج الحربى ضمن الجولة نفسها في موعدها المحدد في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل 17 أكتوبر مع نقلها إلى استاد برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية.

- مباراة وادي دجلة مع الجونة ضمن الجولة نفسها في موعدها غدا الأربعاء 14 أكتوبر على أن تقام في الخامسة مساء باستاد السلام بدلا من بتروسبورت .

- وفي بطولة كأس مصر تقام مباراة طلائع الجيش مع بيراميدز في دور الـ8 في الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء 14 أكتوبر باستاد المقاولون بدلا من استاد بتروسبورت.