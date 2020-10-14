شكرا لقرائتكم تعيين أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، والمشرف علي الكرة النسائية تعيين احمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية خلفا لحسين عبد اللطيف المدير الفني السابق ، وقالت عبد الحق في تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة عبر اثير إذاعة الشباب والرياضة ، أن أحمد رمضان مدرب مصري يعيش في أمريكا وحاصل علي جميع الرخص التدريبية ، وسيقوم بتدريب منتخب مصر كما سيقوم بتدريب بعض المدربات المصريات لتأهيلين لقيادة منتخب الكرة النسائية في الفترة المقبلة ".

وفى وقت سابق ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إطلاق برنامج للاتحادات الأعضاء لزيادة تطوير كرة القدم النسائية ولكن بشروط محددة وقال في بيان عبر موقعه الرسمي: "تماشياً مع استراتيجية فيفا لكرة القدم النسائية، يهدف برنامج الاتحاد الدولي لتطوير كرة القدم للسيدات إلى تزويد جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 بفرصة التقدم للحصول على موارد إضافية وخبرات متخصصة والوصول إليها لتطوير كرة القدم النسائية على المستوى الوطني".

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وأضاف: "يؤكد برنامج فيفا لتنمية المرأة على الالتزام بدعم الاتحادات في تطوير لعبة السيدات ويبني على الأسس القوية التي وضعها برنامج FIFA Forward . ويأتي ذلك أيضًا في أعقاب الإعلان الأخير عن منحة إضافية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 10.3 مليون جنيه مصري) لكل ماجستير كجزء من خطة إغاثة كورونا التي سيتم تخصيصها خصيصًا لكرة القدم النسائية."

وأوضح فيفا في البيان: "يمكن للاتحادات الأعضاء التقدم للحصول على أي من برامج فيفا هذه ، بشرط أن تفي بالمتطلبات وتتلاءم مع استراتيجية تطوير كرة القدم النسائية الوطنية."

وتابع: "ستكون الاتحادات الأعضاء قادرة على التقدم للحصول على الدعم عبر ثمانية مجالات رئيسية لتطوير كرة القدم النسائية خلال الفترة 2020-2023. بالإضافة إلى المساعدة المالية لتغطية التكاليف في البرامج المختارة ، وسيوفر برنامج فيفا لتنمية المرأة أيضًا للماجستير إمكانية الوصول إلى خبراء كرة القدم النسائية ، والمعدات الإضافية والدعم الفني داخل فيفا من أجل تطوير كرة القدم النسائية في بلدهم."