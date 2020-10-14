شكرا لقرائتكم الأورجويانى جاستن سيرينو يبتعد عن الأهلى في الموسم الجديد لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابتعد النجم الأورجويانى جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقى، عن الانضمام للأهلى فى الموسم الجديد، رغم تمسك الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر بضمه لتدعيم هجوم الهجوم، خاصة وأنه يعلم قدراته جيداً منذ أن كان يتدرب تحت قيادته وهو يتولى المسئولية الفنية لفريق صن داونز.

وعلم "الخليج 365" أن سبب تأجيل ضم سيرينو للشتاء المقبل هو تعذر تسويق أى لاعب أجنبى بعد انتهاء فعاليات بطولة دورى أبطال افريقيا، حيث أن القيد سيكون قد تم غلقه فى العالم، فى الوقت الذى يملك الأهلى على قوته حالياً 5 لاعبين أجانب وهم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو والمالى اليو ديانج والسنغالى اليو بادجى والنيجيرى جونيور أجاي، وذلك بعد بيع المغربى وليد ازارو للاتفاق السعودي، ورغم استقرار الإدارة الحمراء على بيع أو إعارة جيرالدو خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أن المكان المتبقى فى مقاعد الاجانب محجوز للمغربى بدر بانون مدافع الرجاء، والذى سيتم ضمه بعد انتهاء بطولة دورى أبطال افريقيا.

وأكد مسئولو الأهلى أنه حتى فى حالة وجود رغبه فى تسويق واحد من الأجانب الباقيين بعد انتهاء بطولة دورى أبطال افريقيا فلن يكون هناك إمكانية لبيع أو إعارة أياً منهم بسبب غلق القيد، والذى لن يُفتح مُجدداً قبل الشتاء القادم.