شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى ينهي الحجر الصحى غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى فرجانى ساسى لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب تونس، غداً الخميس، الحجر الصحى الذى بدأه يوم الأحد الماضى، بعد مخالطته لحالة مصابة بكورونا، حيث أعلن ساسى أنه سيدخل فى حجر صحى لمدة 5 أيام تطبيقاً للبروتوكولات الصحية المتبعة فى بلاده، وقال ساسى فى وقت سابق عبر حسابه الرسمى على تويتر"توضيح: احترامًا للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي ، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـcovid+ كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة".

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ويضع الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، عدة سيناريوهات مختلفة لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى، تحسبًا لعدم قدرته اللحاق بمباراة الفريق المرتقبة أمام الرجاء البيضاوى المغربى، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، فى إطار منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام على ملعب مركب محمد الخامس، بالمغرب، وذلك بعدما دخل اللاعب فى حجر صحى باختياره عقب مخالطته لحالة مُصابة بفيروس كورونا، أثناء تواجده فى معسكر منتخب بلاده بتونس فى الأيام الماضية، ما أدى إلى بقاءه فى بلاده، وينتظر الجهاز الطبى للفريق الأبيض، بقيادة الدكتور محمد أسامة، التقارير الطبية الخاصة بفرجانى ساسى لحسم إمكانية لحاقة ببعثة الفريق فى المغرب من عدمه.

وتأتى البدائل التى سيناقشها البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، مع جهازه المعاون، متمثلة فى اللعب بأحمد سيد زيزو بجوار طارق حامد، فى وسط الملعب، مع تواجد أمامهم الثلاثى محمد أوناجم ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى، خلف مصطفى محمد، أما السيناريو الثانى يتمثل فى الدفع بإسلام جابر بجوار طارق حامد، وخلف الثلاثى أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى، على أن يبقى محمد أوناجم على مقاعد البدلاء، خاصة أن الأخير ما زال عائدًا من إصابة وتم الدفع به فى مباراة الزمالك الأخيرة أمام حرس الحدود، والتى أقيمت بينهما مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 68 نقطة، مُحتلاً بهم المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.