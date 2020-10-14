شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل واقعة سفير مصر بساحل العاج ويؤكد: أتوقع غياب كهربا وعودة علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن سفراء مصر بالدول الأفريقية يبذلون جهودا مكثفة مع البعثات المصرية فى مختلف المباريات باستنثاء واقعة واحدة جرى فيها تحقيق، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "سفراء مصر يجيدون استقبال الأندية والمنتخبات بمختلف الدول الأفريقية ويعتبرون ذلك "عيد" لهم ويسابقون الزمن على تذليل كافة العقبات للفرق والمنتخبات لتسهيل مهمتهم وهذا مايفعله حاليا أشرف إبراهيم سفر مصر بالمغرب مع الاهلى والزمالك وبيراميدز".

ويضيف شوبير: "كنت شاهد عيان على واقعة واحدة جرت تفاصيلها فى ساحل العاج، وكان وقتها عمرو موسى هو وزير الخارجية فى مصر، وذهبنا هناك ولم نرى السفير وكان مترددا لمقابلتنا بل رفض دعوتنا على الغذاء فى منزله، كما هو المعتاد فى كل الرحلات الأفريقية التى تتناول الأندية الطعام ليلة المباراة فى منزل السفير خوفاً من أى مطبات قبل المباراة".

وتابع شوبير: "لم يساعدنا السفير وقتها مطلقاً وللأمانة وصلت لعمرو موسى عن طريق صديق مقرب، وأبلغته بالواقعة وعلمت بعد ذلك أنه أجرى تحقيقا موسعا فى الواقعة حتى لا تتكرر مستقبلا".

وعن الأهلى والزمالك قال شوبير "مثلما هناك تفائل فى الأوساط المغربية، لدينا تفاؤل كبير بقدرة الأهلى والزمالك على الوصول لنهائى دورى الأبطال الأفريقى ولعب النهائى القارى فى المحروسة".

وتابع شوبير: "تبدو حظوظ محمود علاء قوية للحاق بمباراة الزمالك والرجاء فيما لايزال محمود كهربا لاعب الأهلى بعيداً عن مباراة الوداد وأتوقع غيابه".

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ويلتقى الوداد والأهلى يوم السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، بينما يلعب الرجاء والزمالك يوم الأحد المقبل بنفس الدور، وستكون المباراتان فى المغرب، بينما تقام مباراتا الإياب فى ملعب برج العرب، حيث يلتقى الأهلي والوداد يوم 23 أكتوبر، والزمالك والرجاء فى اليوم التالى من الشهر ذاته.

وتأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف.

وعلى نفس الوتيرة لعب الوداد المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد 9 نقاط وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، ويعد أيوب الكعبى هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وتأهل الزمالك لملاقاة الرجاء المغربي بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.

وعلى نفس الوتيرة لعب الرجاء المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد 11 نقطة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد بدر بانون هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف.