القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية تعيين أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية خلفا لحسين عبد اللطيف المدير الفنى السابق، وقالت فى تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن أحمد رمضان مدرب مصرى يعيش فى أمريكا وحاصل على جميع الرخص التدريبية، وسيقوم بتدريب منتخب مصر كما سيقوم بتدريب بعض المدربات المصريات لتأهيلين لقيادة منتخب الكرة النسائية في الفترة المقبلة".

وفى وقت سابق أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إطلاق برنامج للاتحادات الأعضاء لزيادة تطوير كرة القدم النسائية لكن بشروط محددة وقال فى بيان عبر موقعه الرسمى: "تماشياً مع استراتيجية فيفا لكرة القدم النسائية، يهدف برنامج الاتحاد الدولى لتطوير كرة القدم للسيدات إلى تزويد جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 بفرصة التقدم للحصول على موارد إضافية وخبرات متخصصة والوصول إليها لتطوير كرة القدم النسائية على المستوى الوطنى".

وأضاف: "يؤكد برنامج فيفا لتنمية المرأة على الالتزام بدعم الاتحادات فى تطوير لعبة السيدات ويبنى على الأسس القوية التى وضعها برنامج FIFA Forward، ويأتي ذلك أيضًا فى أعقاب الإعلان الأخير عن منحة إضافية بقيمة 500 ألف دولار أمريكى (ما يعادل 10.3 مليون جنيه مصرى) لكل ماجستير كجزء من خطة إغاثة كورونا التى سيتم تخصيصها خصيصًا لكرة القدم النسائية".

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وأوضح فيفا في البيان: "يمكن للاتحادات الأعضاء التقدم للحصول على أى من برامج فيفا هذه، بشرط أن تفي بالمتطلبات وتتلاءم مع استراتيجية تطوير كرة القدم النسائية الوطنية".

وتابع: "ستكون الاتحادات الأعضاء قادرة على التقدم للحصول على الدعم عبر ثمانية مجالات رئيسية لتطوير كرة القدم النسائية خلال الفترة 2020-2023، بالإضافة إلى المساعدة المالية لتغطية التكاليف في البرامج المختارة ، وسيوفر برنامج فيفا لتنمية المرأة أيضًا للماجستير إمكانية الوصول إلى خبراء كرة القدم النسائية ، والمعدات الإضافية والدعم الفني داخل فيفا من أجل تطوير كرة القدم النسائية في بلدهم".