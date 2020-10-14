شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب يكشف كواليس وصول الأهلى والزمالك للدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب كواليس وصول بعثتى الأهلى والزمالك للدار البيضاء لمواجهة الوداد والرجاء بنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وقال أشرف إبراهيم فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "فريقا الأهلى والزمالك حظيا باستقبال مميز يعبر عن دفء العلاقة بين الشعب المغربى والشعب المصرى والأمور تسير على ما يرام".

وتابع سفير مصر بالمغرب: "الوداد يتطلع لتحقيق فوز على الأهلى بعد خسارته لبطولة الدوري المغربى بجانب خسارته للقب الافريقى فى النسخة السابقة فيما يحاول الرجاء تأكيد أحقيته بالتتويج بالدوري، لكن قطبى الكرة المصرية بما يملكان من خبرات أفريقية قادرين على الوصول للمباراة النهائية ".

وأكمل أشرف إبراهيم :"الجانب المغربى ملتزم للغاية بكل الإجراءات التى حددها الاتحاد الأفريقى الكاف لمثل هذه المباريات ".

وعن تأشيرة فرجانى ساسى لاعب الزمالك قال سفير مصر بالمغرب :"ليس هناك أدنى مشكلة ، المغرب قافل كل التأشيرات للعالم أجمع ولكنه يستبدلها بتصريح يستخرج للشخص نفسه بالتنسيق مع المسئولين ولا توجد أى مشكلات فى هذا الشأن ".

وعن ملاعب التدريب قال أشرف إبراهيم "الملاعب قريبة من فندق الإقامة للأهلى والزمالك وتم التنسيق فى اختيارها بين مسئولى القطبين والجانب المغربى ".

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وعن غياب الجمهور قال أشرف إبراهيم :"أعتقد أنها ميزة كبيرة للأهلى والزمالك يجب أن يستغلها الفريقان لاسيما أن الجمهور هنا مرتبط بالفرق بشكل كبير ويحسم مباريات كثيرة ".

وعن بيراميدز قال سفير مصر بالمغرب: " بالمصادفة سوف يقيم بيراميدز فى نفس فندق الزمالك، رغم أن الفريقان كانا يبحثان عن فندق آخر منذ البداية لكن فى النهاية سوف يكون الفريقان فى فندق واحد ".

ويشهد نصف نهائي دوري الأبطال صداما تاريخيا بين قطبي مصر والمغرب، حيث يواجه الزمالك الرجاء الأحد المقبل، بينما يلتقى الأهلي بالوداد السبت المقبل، فى حين سيواجه بيراميدز حوريا الغينى فى نصف نهائي الكونفيدرالية، بينما يجمع نصف النهائي الآخر فريقي نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين.

وستقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في المغرب، في حين تقام جميع المباريات المتبقية من الكونفدرالية بنظام الدورة المجمعة بالمغرب.

وضمت قائمة النادى الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، وينضم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما.

بينما ضمت قائمة الزمالك، محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع وطارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحى - أشرف بنشرقى - محمد أوناجم فى خط الوسط ومصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو فى خط الهجوم.