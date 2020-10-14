شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى إنجازات السيسى.. خالد مرتجى: "مش خايفين عشان ورانا أسد يحمينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى فى تحدى ”الخليج 365” الخاص برصد أهم إنجازات الرئيس السيسى فى مدة أقل من 3 دقائق، وقال خالد مرتجى إن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى يستحق منا كل الشكر والتقدير والثناء.

وتابع مرتجى: أنا قبلت تحدى ”الخليج 365” وهتكلم فى أقل من دقيقتين عن بعض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى"، مُتابعاً: "أنا راجل مُتحيّز شوية للمؤسسة العسكرية لأننى تربيت على أحد رجال القوات المُسلحة وأحد تلاميذ هذه المدرسة".

واستطرد مرتجى: "لو قعدنا نشرح أو نتكلم عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى.. مينفعش نتكلم عنها في فيديو صغير أو دقيقتين .. لأن الشرح هيطول ويطول وهيحتاج ساعات.. لو أتكلمنا عن تطور في التعليم .. تطور في الصحة .. مدن جديدة .. قناة السويس الجديدة .. الطرق والكباري.. لو أتكلمنا عن منشآت ..تسليح الجيش المصري وغيرها من إنجازات فخامة الرئيس اللي محتاجة شرح طويل وكتير.

وأكد عضو مجلس الأهلي أنه يرغب في التأكيد على عنصر الأمن والأمان الذي نجح الرئيس عبد الفتاح المصري في توفيره للشعب المصري ، قائلاً: عايز أركّز على حاجة مهمة..كل الناس حاسسها وهي. أنا وعيلتي وكلنا بقينا نايمين في بيوتنا ومش خايفين بقينا حاسين بالأمان .. حاسين إن ورانا راجل .. ورانا أسد "بيحمينا" هو الرئيس عبد الفتاح السيسى .. الراجل اللي ضحي في 30 يونيو عشان يبقي ويحيا هذا الشعب المصرى.

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الراجل ده يستحق كل هذا الدعاء .. ربنا كارمنا ومبارك لينا أن عندنا رجل مثل عبد الفتاح السيسي يرأس جمهورية مصر .. نتمني له الصحة والعافية ..ونسأل الله أن يجعل مصر دائماً في أمن وأمان وأزدهار ..تحيا مصر ..تحيا مصر..تحيا مصر.

واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يحقق طفرة في مجالات البنية التحتية والمجالات الخدمية فى مصر منذ أن تولى زمام مسئولية رئاسة الجمهورية، بعد أن كانت تعانى من الإهمال والتردى لعقود طويلة، واستطاع الرئيس السيسى فى فترة بسيطة من رئاسته أن يخترق المجالات الشائكة ويحقق طفرة في كل المجالات ولاسيما التي تمس المواطنين من تطوير الطرق والخدمات الصحية والنقل ومشروعات الإسكان.

وباقتحام ملف التضامن الاجتماعى، أنشأ الرئيس السيسى برنامج تكافل وكرامة والذى استفاد منه 3 ملايين و600 ألف أسرة بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل، بالإضافة إلى منظومة الخبز المدعم الجديدة بالمحافظات، والتي خصصت 150 رغيفا شهريا لكل مواطن بسعر 5 قروش، ومنظومة السلع التموينية الجديدة التي وفرت 40 سلعة تموينية لكل المستحقين.

ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ2000 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه، وأطلق حركة ترقيات للعاملين في الدولة بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، وعلافة إضافية 15% لحماية المواطن من أثار التضخم، وأطلق برنامج أطفال بلا مأوى الذى أنقذ 23 ألف طفل من الشوارع، وأطلق برنامج مودة لدعم كل الشباب المقبلين على الزواج والذى ساعد 800 ألف أسرة كل سنة.

وفي ملف الصحة، تم القضاء على قوائم الانتظار بـ360 ألف عملية جراحية بتكلفة 3 مليارات جنيه، كما أطلق منظومة التأمين الصحى بتكلفة 6 مليارات جنيه وبدأها في بور سعيد بـ10 مليارات جنيه لضمان أعلى خدمة صحية للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة التي فحصت 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى إسهاماته في عدد من المجالات الأخرى.