شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ناصر ماهر محور خناقات الميركاتو الصيفى بعد التوهج فى موسم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى سموحة، يخوضان موسمًا مميزًا جعله فى حسابات القلعة الحمراء، حتى أن الأهلى كان يتفاوض بقوة مع محمد إبراهيم الذى سبق له تمثيل الزمالك، كما تفاوض مع نادى المقاصة وتوصل مسئولو القلعة الحمراء لاتفاق بالفعل لإتمام الصفقة مقابل 15 مليون جنيه وإعارة اثنين من لاعبى الأحمر للفريق الفيومى، كما حصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة اللاعب على ارتداء القميص الأحمر، وبعد كل هذا قرر الأهلى التراجع عن الصفقة لأسباب فنية وبناءً على فتوى الجنوب أفريقى بيتسو موسميانى المدير الفنى الجديد للفريق الذى لم يُبد حماساً للتعاقد مع اللاعب الذى كان محط اهتمام السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأهلى.

ويرى موسميانى أن الأهلى لديه أكثر من لاعب ناشئ ومعار وأبرزهم ناصر ماهر يمكن الاستعانة به بشكل أفضل من ضم محمد إبراهيم لذا قرر مسئولو الأهلي التراجع عن ضم اللاعب.

ناصر ماهر، خاض موسمًا مميزًا استطاع من خلاله إقناع مسئولى الأهلى بقدراته الفنية ليعود إلى الحسابات، وخلال الموسم الجارى، شارك ناصر مع سموحة فى 26 مباراة بالدورى والكأس، سجل خلالهم صاحب الـ 23 عاماً 6 أهداف وصنع 12 آخرين، فى موسم هو الأفضل عبر مسيرته الكروية، خاص إذا علمنا أن إجمالى مشاركات ناصر ماهر مع الأهلى وسموحة وبتروجت تبلغ 123 مباراة، سجل خلالهم 11 هدف وصنع 20 آخرين.

من جانبه، أكد ناصر ماهر أن القلعة الحمراء هى اختياره الأول فى حالة الرحيل عن صفوف الفريق السكندرى، وأضاف: "الأهلي بيتي والعودة له فى أي وقت أمر طبيعي، أركز الأن مع سموحة وأؤجل قراري لما بعد انتهاء الدوري".

وتابع ناصر، أن الأهلي هو الخيار الأول له، مؤكدًا إنه يرفض الاستمرار فى حالة تجديد نظام الإعارة، موضحاً أن عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي مازال قائماً، والمقابل المادي هو العائق الوحيد.



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