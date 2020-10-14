شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل ضم سيرينو بسبب أزمة القيد بعد دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح في حكم المؤكد ابتعاد النجم الأورجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقي عن الانضمام للأهلي في الموسم الجديد، رغم تمسك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بضمه لتدعيم هجوم الهجوم، خاصة أنه يعلم قدراته جيدًا منذ أن كان يتدرب تحت قيادته وهو يتولى المسئولية الفنية لفريق صن داونز.

ووأفادت مصادر أن سبب تأجيل ضم سيرينو للشتاء المقبل هو تعذر تسويق أي لاعب أجنبي بعد انتهاء فعاليات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أن القيد سيكون قد تم غلقه في العالم، في الوقت الذي يملك الأهلي على قوته حاليًا 5 لاعبين أجانب وهم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو والمالي اليو ديانج والسنغالي اليو بادجي والنيجيري جونيور أجاي، وذلك بعد بيع المغربي وليد ازارو للاتفاق السعودي، ورغم استقرار الإدارة الحمراء على بيع أو إعارة جيرالدو خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أن المكان المتبقي في مقاعد الاجانب محجوز للمغربي بدر بانون مدافع الرجاء، والذي سيتم ضمه بعد انتهاء بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد مسئولو الأهلي أنه حتى في حالة وجود رغبه في تسويق واحد من الأجانب الباقيين بعد انتهاء بطولة دوري أبطال افريقيا فلن يكون هناك إمكانية لبيع أو إعارة أياً منهم بسبب غلق القيد، والذي لن يُفتح مُجدداً قبل الشتاء القادم.