"التركيز على الأهلي".. مدرب الوداد يرفض الحديث عن الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رفض الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، الحديث عن ملف التعاقدات الخاصة بشأن الفريق الودادي.

مدرب الوداد قال في تصريحات عبر صحيفة "البطولة" المغربية :"لن أتحدث عن الانتدابات إلا بعد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف :"لا يمكنني الحديث عن أيوب سكومة ولا أي لاعب آخر الآن، كل التركيز على مواجهة الأهلي".

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الوداد كان قد تلقى ضربة موجعة على الصعيد المحلي يوم الأحد الماضي بعد خسارة لقب الدوري المغربي لصالح غريمه الرجاء البيضاوي المغربي.

ويستعد الوداد لمعركة أفريقية هامة حيث سيستضيف يوم السبت المقبل منافسه الأهلي في إطار ذهاب دور نصف النهائي في لقاء سيقام على ملعب "محمد الخامس".

في المقابل، ستقام موقعة الإياب في مصر وتحديدًا في 24 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الطرف الثاني في المعركة الأفريقية سيكون ما بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، حيث سقام المباراة الأولى يوم الأحد المقبل بينما سيكون اللقاء الثاني في 23 من نفس الشهر.