رئيس الرجاء يُعلن.. هل اقترب بانون من الانتقال للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جواد الزيات رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، تطورات موقف مدافع الفريق بدر بانون حول الانتقال لصفوف الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري.

الزيات قال في تصريحات عبر شاشة "أوريزون" المغربية :"لدينا فلسفة في الرجاء، والنادي لن يقف في وجه رغبة اللاعبين ولا يقطع الطريق عن لاعيبه".

أما بخصوص بدر بانون، فأوضح :"اللاعب أعطى الكثير للنادي، وإذا كان هناك استفادة للاعب وللنادي فعلينا تشجيع اللاعب على الانتقال، وهذا أقصى ما يمكنني قوله الآن".

وتابع :"سيأتي الوقت للحديث فيه والإعلان عن بعض الأمور، لكن الآن لا يمكننا الكشف عن أي شيء".

Advertisements

وأنهى :"النادي لديه فلسفة لن تتغير وهو تشجيع اللاعب للرحيل إذا كان هناك استفادة مت الاستفادة في تلك العائدات وتكوين 10 لاعبين وتصعيدهم للفريق الأول".

وارتبط بانون بالانتقال لصفوف الأهلي بداية من الموسم الجديد لتدعيم الجانب الدفاعي خاصة بعد إصابة محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي إلى جانب عدم جاهزية سعد سمير بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس خلال الموسم الحالي.

ويُعد بانون أحد أبرز أوراق المدرب جمال السلامي في صفوف الرجاء بعدما ساعد "العالمي" في تحقيق لقب الدوري المغربي للمرة الـ12 في تاريخ القلعة الخضراء.

بانون أيضًا لديه مهمة أفريقية وعربية مع الرجاء حيث يستعد بطل الدوري المغربي لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، والإسماعيلي في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يواجه الرجاء نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل ستقام موقعة الإياب في 24 من الشهر الجاري.