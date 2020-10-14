ساويرس يوضح موقفه من شراء شركة النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عبّر رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن أمنيته في شراء شركة النادي الأهلي، لافتًا إلى أنه يرغب في إصدار قانون بتملك الشركات الخاصة للأندية مثل ما حدث عند مانشستر يونايتد وليفربول.

ساويرس قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"لابد العملية في مصر تكون منتظمة بشكل أكبر بمعني أن يتم إصدار قانون واضح يسمح للشركات الخاصة بتملك الأندية مثل ما حدث لمانشستر يونايتد وليفربول".

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وعن أول شركة للكرة في مصر سينافس للحصول عليها، رد :"النادي الأهلي طبعًا، أنا أهلاوي من زمان فأنا من جيل صالح سليم وطه إسماعيل، دائمًا بقول النادي لابد أن يمتلك إدارة قوية، المسألة ليست في كرة القدم فقط، لابد أن يكون لديك إدارة تسويق لكي تدير النادي وتعظم من موارد النادي".

وأنهى :"أرحب بدعم النادي الأهلي طبعًا، لكن كان لدّي خلاف حول الإدارة فلابد أن يتواجد شق إداري وفني وتسويقي".

وكانت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أصدرت خطابًا رسميًا في منتصف سبتمبر الماضي تعلن من خلاله إنشاء 3 شركات من بينهم شركة لكرة القدم ضمن رؤية (2050).