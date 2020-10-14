الزمالك يرسم سيناريوهات غياب ساسي تحسبًا لعدم لحاقه بمواجهة الرجاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، عدة سيناريوهات مختلفة لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، تحسبًا لعدم قدرته اللحاق بمباراة الفريق المرتقبة أمام الرجاء البيضاوى المغربى، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، فى إطار منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام على ملعب مركب محمد الخامس، بالمغرب، وذلك بعدما دخل اللاعب فى حجر صحى باختياره عقب مخالطته لحالة مُصابة بفيروس كورونا، أثناء تواجده فى معسكر منتخب بلاده بتونس فى الأيام الماضية، ما أدى إلى بقاءه فى بلاده، وينتظر الجهاز الطبى للفريق الأبيض، بقيادة الدكتور محمد أسامة، التقارير الطبية الخاصة بفرجانى ساسى لحسم إمكانية لحاقة ببعثة الفريق فى المغرب من عدمه.
وتأتى البدائل التى سيناقشها البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، مع جهازه المعاون، متمثلة فى اللعب بأحمد سيد زيزو بجوار طارق حامد، فى وسط الملعب، مع تواجد أمامهم الثلاثى محمد أوناجم ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى، خلف مصطفى محمد، أما السيناريو الثانى يتمثل فى الدفع بإسلام جابر بجوار طارق حامد، وخلف الثلاثى أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى، على أن يبقى محمد أوناجم على مقاعد البدلاء، خاصة أن الأخير ما زال عائدًا من إصابة وتم الدفع به فى مباراة الزمالك الأخيرة أمام حرس الحدود، والتى أقيمت بينهما مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 68 نقطة، مُحتلاً بهم المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.
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