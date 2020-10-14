قصة هدف.. حسام حسن يسجل هدفًا عالميًا فى السعودية والفراعنة تحرز البطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل حسام حسن، مهاجم منتخب مصر الأسبق، هدفًا لا ينسى فى شباك المنتخب السعودى حقق من خلاله لقب البطولة العربية. وتلقى حسام حسن كرة مرفوعة من أيمن منصور قابلها العميد مباشرة من الوضع طائرًا فى الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة، لينال المنتخب المصرى لقب البطولة العربية عام 1993. Advertisements ويعد حسام حسن أكثر لاعب أحرز أهداف بقميص المنتخب الوطنى برصيد 78 هدفا ، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ونجح فى احرازهم فى البطولات القارية المختلفة .

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