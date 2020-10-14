شكرا لقرائتكم خبر عن ‏20 معلومة عن المدرب حسام حسن.. «ألحق بالأهلي الهزيمة الأثقل وحقق رقماً قياسياً ضد الزمالك»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تعيين حسام حسن مديراً فنياً لفريق الكرة بالنادي خلفاً لطلعت يوسف، والذي تقدم بإعتذار عن إكمال مهمته مع الفريق قبل الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التقرير التالي نرصد من خلاله 20 معلومة كاملة تخص مشوار حسام حسن على المستوى التدريبي، والتي رافقه خلالها توأمه إبراهيم حسن في منصب مدير الكرة.

1 – تحمل ولاية حسام حسن للاتحاد السكندري الرقم 2 مع النادي الأخضر والثالثة عشر له على مدار مسيرته التدريبة وذلك مع 8 أندية ومنتخب وحيد.

2 – حسام حسن تولى تدريب بيراميدز والمصري والاسماعيلي والزمالك وسموحة والاتحاد السكندري والمقاصة والمصرية للاتصالات ومنتخب الأردن.

3 – لم يتمكن حسام حسن من تحقيق ألقاباً خلال مسيرته التدريبة حتى الاّن.

4- إنجازه الأكبر كان بالوصول بمنتخب الأردن لمباراة فاصلة على تذكرة الصعود لمونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخ «النشامى».

5 – المحطة الأفضل لحسام حسن في مسيرته التدريبة كانت في ولايته الثالثة مع المصري البورسعيدي، حيث حقق خلالها المركز الرابع بالدوري مرتين والمركز الثالث مرة واحدة، وبلغ مع الفريق نهائي كأس مصر وخاض نهائي السوبر المحلين كذلك قاد أبناء بورسعيد لنصف نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي بمسماها الحالي، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني مع الزمالك في موسمي 2009-2010 و2010-2011.

6 – حسام حسن كان المدير الفني الذي ألحق بالأهلي الخسارة الأثقل بالدوري في الألفية الحالية بل والأكبر التي يتلقاها الفريق الأحمر منذ موسم 1964 بعدما خسر بنتيجة 5/1 أمام الترسانة، وذلك خلال ولايته الاولى بالاتحاد والفوز على الأهلي بالدوري موسم 2014-2015 بنتيجة 4/1.

7-يعتبر حسام حسن هو المدير الفني الوحيد خلال العقد الحالي الذي استطاع إزاحة الزمالك من منافسات كأس مصر والاطاحة به قبل بلوغ النهائي، فلم ينجح أي مدرب من إيقاف قطارالزمالك في البطولة منذ موسم 2009-2010، سوى حسام في ولايته مع المصري والتأهل للنهائي على حساب الفريق الأبيض في موسم 2016-20107.

8 – الولاية الأطول لحسام حسن كانت هي ولايته الثالثة في النادي المصري واستمرت 1192 يوماً منذ يوليو 20105 وحتى أكتوبر 2018.

9 – الولاية الأقصر لحسام حسن في مشواره التدريبي كانت الثانية في قيادة المصري واستمرت 17 يوماً فقط قبل أن يتم تعليق النشاط الرياضي في البلاد في 2012، كذلك الاستمرار مع الاسماعيلي لمدة 50 يوماً فقط في صيف 2011.

10 – حسام حسن خاض محطتين تدريبتين دون تلقي أي خسارة، الأولى مع المصري في 2012 وخاض 3 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة، والثانية مع بيراميدز، حيث حقق 6 انتصارات و5 تعادلات خلال 11 مباراة.

11 – بتوليه تدريب الاتحاد، قام حسام حسن بتدريب 3 أندية في أكثر من ولاية وهي «الاتحاد مرتين» و«المصري 3 مرات» و«الزمالك في ولايتين».

12 – قاد حسام حسن جميع الأندية والمنتخبات التي دربها في 325 مباراة رسمية، وحقق الفوز في 142 منها بنسبة 43.6%، والتعادل في 108 بنسبة 33.2%، والخسارة في 73 مواجهة بنسبة 22.4%.

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13 – يوم يتكرر كل 4 سنوات، هو التاسع والعشرين من فبراير، كان موعداً لبداية المشوار التدريبي لحسام حسن وذلك بقرار تعيينه مديراً فنياً للمصري خلال عام 2008.

14 – أكثر ولاية شهدت استخدام حسام حسن للاعبين في المباريات الرسمية هي ولايته الاخيرة بسموحة، حيث استعان في تشكيلاته بـ 47 لاعباً، بعدما قدم عناصر شابة عديدة بالفريق في الموسم الماضي.

15 – الفوز الأكبر لحسام حسن خلال مسيرته التدريبة حققه في ولايته الثانية مع الزمالك بالانتصار على حساب طلائع الجيش بنتيجة 6/1 في الدوري موسم 2014-2015.

16 – الهزيمة الأثقل لحسام حسن في رحلته بعالم التدريب في المستديرة كان بالخسارة على يد فيتا كلوب الكونغولي برباعية نظيفة مع المصري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

17 – أكثر المباريات التي شهدت تسجيل عدد من الأهداف بشكل عام خلال مشوار حسام حسن التدريبي، كان في موسم 2017-2018 وفوز المصرب على طنطا بنتيجة (6-3) بمنافسات الدوري، ومباراة شهدت 9 أهداف.

18 – في مواجهة القطبين، واجه حسام حسن الزمالك 13 مرة فاز في 3 وخسر في 8 تعادل في 2، والانتصارات الثلاثة كانت خلال ولاياته مع المصري البورسعيدي.

19 – مواجهاته أمام الأهلي وصلت للرقم 24 واستطاع الفوز في 5 مناسبات والخسارة 13 والتعادل في 6.

20- يعتبر طارق العشري هو أكثر مدير فني واجهه حسام حسن على مدار مسيرته التدريبية، حيث التقى الطرفان في 17 مباراة، وانتصر حسام في 6 مرات مقابل 8 تعادلات و3 انتصارات للعشري، يليه مختار مختار بـ 14 مواجهة وفوز حسام في 7 وخسارته في واحدة فقط وتعادلهما خلال 6 مباريات.