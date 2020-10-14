شكرا لقرائتكم تكليف إداري المنتخب بالسفر إلى توجو في رحلة استكشافية لملاعب التدريب والفنادق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى ، مينا سامح إدارى الفراعنة بالسفر إلى توجو خلال الأيام المقبلة، فى رحلة استكشافية هناك لمعاينة الملاعب والفنادق وتقديم تقرير للجهاز الفنى عن الحالة الخاصة بهما قبل السفر إلى توجو يوم 15 نوفمبر المقبل استعدادا للمباراة التى تجمع منتخبى مصر وتوجو يوم 17 من نفس الشهر فى تصفيات أمم افريقيا 2022.

وأكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن المنتخب سيسافر إلى توجو بطائرة خاصة لضيق الوقت بين المباراتين، وقال بركات أن مينا سامح إدارى المنتخب سيسافر إلى توجو للاطمئنان على ترتيبات تدريب وإقامة منتخب مصر.

وأكمل مدير المنتخب فى تصريحات له، أن توجو تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجة الحرارة والرطوبة، لكن كورونا غير منتشرة بقوة فى توجو، مضيفا أن منتخب مصر يجرى مسحة قبل سفره إلى توجو بـ5 أيام ومسحة أخرى بعد الوصول إلى توجو.

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وأشار: "المنتخب سيلتزم بالإقامة فى فندق إقامته فى توجو لحين ظهور نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدا أن طبيب منتخب مصر طلب تفقد فندق إقامة الفراعنة فى القاهرة قبل مواجهة توجو.

فى السياق ذاته، أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن حسام البدرى أكد رغبته فى ضم رمضان صبحي، وقال بركات : "حسام البدرى أكد رغبته فى ضم رمضان صبحى للمنتخب إذا كان سيفيد الفريق".

وأكمل: "يوجد 50 لاعبا فى دائرة اهتمامات منتخب مصر وسيتم استخراج تأشيرات سفر لهم جميعا، وسيتواجد فى المعسكر المقبل 25 لاعبا استعدادا لمباراتىّ توجو".