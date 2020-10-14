منتخب المغرب يتعادل بالرباط أمام الكونغو الديمقراطية

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"الخليج 365" من الرباط: اكتفى المنتخب المغربي لكرة القدم، الثلاثاء، بنتيجة التعادل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في ثاني محك أعدادي للوقوف على مدى جاهزية "أسود الأطلس" للاستحقاقات المقبلة.

وكان المنتخب المغربي المبادر للتسجيل عبر نصير مزراوي في الدقيقة 45 من الشوط الأول، مستفيدا من تمريرة جانبية من رجل يوسف العربي. فيما عادل للضيوف يوان ويسا في الدقيقة 60 بتسديدة من خارج مربع العمليات.

وكانت النخبة المغربية قد فازت، الجمعة الماضي، في المقابلة الودية الأولى، على المنتخب السنغالي بثلاثة أهداف لواحد.

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وأدخل البوسني وحيد حاليلوزيتش، خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية التي أدارها طاقم تحكيم سنغالي بقيادة سانيغي أليون سوه، تغييرات عديدة على النخبة المغربية، من قبيل منير المحمدي في حراسة المرمى، ويونس عبد الحميد ونصير مزراوي في الدفاع، وعمر القادروي في الوسط، ويوسف العربي في الهجوم.

وجاء أداء النخبة المغربية في ثاني مباراة إعدادية أمام الكونغو الديمقراطية أقل مقارنة مع مواجهة السنغال.

ويعول البوسني وحيد حاليلوزيتش على مجموعة من العناصر التي يمارس أغلبها ببطولات أوروبا لتكوين منتخب مغربي قوي ومتجانس، يفرض حضوره وقوته في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.