شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بيراميدز يخشى مفاجآت الطلائع فى بتروسبورت بربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق بيراميدز اختباراً صعباً مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء حينما يواجه نظيره طلائع الجيش على ستاد بتروسبورت في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر ، وهى المباراة التي يطمع كلا الفريقين في حسمها لصالحه للتأهل لدور الأربعة وتفادى مفاجأت مباريات الكأس المعتادة.

ويشهد دور الثمانية لبطولة كأس مصر ثلاثة لقاءات بخلاف مباراة الليلة تجمع الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب بينما يلاقى الزمالك نادى مصر ويواجه الأهلى أبو قير للأسمدة.

كان الطلائع قد تأهل لهذا الدورعقب تخطيه عقبة مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى فى 17 فبراير 2020 ، بينما تخطى بيراميدز منافسه الاسماعيلى بهدف دون رد سجله جون أنطوى في 21 فبراير الماضى على ستاد الإسكندرية.

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة بعد التعادل السلبى مع الاهلى بالجولة 33 لمسابقة الدوري والذى أفقده نقطتين في صراع الوصافة مع الزمالك ، فيما فاز الطلائع على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كريم طارق ليضمن البقاء بين الكبار في الموسم الجديد.

بيراميدز الفريق الأحدث تأسيسا فى مصر، والذى تمكن مع أول مشاركة بالدورى الممتاز من خطف المركز الثالث بالبطولة المحلية للموسم الماضى ليشارك فى بطولة الكونفدرالية ويصل للدور قبل النهائى هذا الموسم ويصارع الزمالك على لقب الوصيف هذا الموسم يدخل المباراة رافعًا راية التحدي لمواصلة المشوار بكأس مصر التي فقد لقبها الموسم الماضى في المباراة النهائية لصالح الزمالك وسبق له أن أطاح بالأهلى أكثر الأندية تتويجاً بالكأس مرتين من المسابقة في رحلة بحثه عن أول لقب في تاريخه.

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وطالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بحسم مباراة الليلة لصالحهم لكونها البروفة الأخيرة للفريق قبل السفر فى الثالثة عصر غداً الخميس إلى مدينة كازبلانكا المغربية لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائي الكونفدرالية ، في المقابل شدد عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد حسم صراع الهبوط بمواصلة رحلة الكأس واللعب بدون ضغوط .

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام بيراميدز مكون من :" محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الطلائع مكون من :"المهدى سليمان،أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق ، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد ، جون أنطوى".