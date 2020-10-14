شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وادى دجلة يستدرج الجونة ببتروسبورت في نزهة كروية بعد "هدية الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف وادى دجلة نظيره الجونة في الخامسة والنصف عصراً على ستاد بتروسبورت في مواجهة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريقين بين الكبار بعدما حقق الزمالك فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في الجولة قبل الأخيرة للبطولة التى حسمها الأهلي لصالحه مؤخرًا، حيث أطاح فوز الزمالك بحرس الحدود خارج بطولة الدوري وأعاده للقسم الثاني مع طنطا ونادى مصر وأبقي في الوقت نفسه على الجونة ودجلة بالدوري الممتاز.

ويدخل وادى دجلة مباراة اليوم بعد التعادل السلبى مع الزمالك بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر الجونة من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 32 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 13 وأحرز لاعبوه 31 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 39 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 16 مباراة، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا.

وطالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بتحقيق فوز يساهم في تحسين مركز الفريق بالمسابقة بعد التخلص من ضغوط دوامة الهبوط ، ويعد التونسي رفيق كابو في صدارة هدافي وادي دجلة برصيد 7 أهداف يليه الثنائي مروان حمدي ورجب عمران برصيد 6 و 5 أهداف.

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في المقابل يسعى رضا شحاته المدير الفني للجونة لتحقيق فوز يساهم في الارتقاء بفريقه من مراكز القاع بالجدول لضمان إنهاء الموسم في مركز أفضل نسبياً بعد التخلص من صراع الهبوط .

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الجونة مكون من :" محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات.

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام وادى دجلة مكون من :"إسلام طارق ، جوزيف، خالد صبحي، لؤي وائل، باسم علي ، أكرم توفيق، سارج اكا، عموري، إسلام رشدي ، أحمد مجدي، ولتر بواليا".