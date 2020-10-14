جدول هدافي تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أميركا الجنوبية..ثعبان الهلال يشارك نيمار

ضرب نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور أكثر من عصفور بحجر واحد أثناء مشاركته مع البرازيل أمام بيرو في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة أميركا الجنوبية.

وسجل نيمار 3 أهداف وضع بهم نفسه في صدارة جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2022 ليشارك ثعبان الهلال السعودي آندريه كاريلو الصدارة مع هداف أوروجواي لويس سواريز، بالاضافة إلى كسره لرقم الظاهرة رونالدو كثاني أفضل هداف في تاريخ البرازيل برصيد 64 هدفًا بفارق هدفين عن رونالدو الثالث، ليقترب من الأسطورة بيليه الذي يتصدر برصيد 77 هدفًا.

وجلب نيمار ركلتي جزاء لمنتخب البرازيل نفذهما بنفسه، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل من ضائع، بعد متابعة ناجحة لتسديدة إيفرتون التي ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 93.

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وكان أندريه كاريلو – الملقب بالثعبان – قد سجل ثنائية لمنتخب بيرو في التعادل 2/2 مع باراجواي خلال مباراة الجولة من التصفيات.

وعاد نجم نادي الهلال السعودي ليهز الشباك بهدف مذهل في الدقائق الست الأولى من مباراة بيرو والبرازيل على ملعب ناسيونال دي ليما، إثر تصويبة صاروخية من على خط الـ 18 من لمسة واحدة.

لكن صدارة كاريلو مع لويس سواريز لم تدم لأكثر من 90 دقيقة بسبب الهاتريك الذي دونه نيمار في شباك حارس بيرو “جاليسي”.

جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2022 - مجموعة أمريكا الجنوبية