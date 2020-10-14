إبراهيم حسن يصدم الأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري ونجم الكرة المصرية السابق، عن توقعه لمصير القطبين الأهلي والزمالك في مشوارهما بدوري أبطال أفريقيا. ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في حين يلاقي الزمالك الرجاء في نصف النهائي القاري. وأكد إبراهيم حسن في تصريحات لفضائية «إم بي سي مصر» :«الأمور غير مطمئة على الاطلاق سواء في الأهلي أو الزمالك». وأوضح:«الأهلي غير مستقر فنياً ويعاني من عدم وجود تشكيل ثابت كذلك الأمر في الزمالك». وواصل:«لست مطمئناً لمصير الأهلي والزمالك أمام الثنائي المغربي». وأنهى تصريحاته مؤكداً أن التوفيق فقط هو قد من يلعب دوراً في تواجد القطبين بالنهائي الأفريقي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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