شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه الأول بالمغرب.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك مرانه الأول اليوم، الأربعاء، بالمغرب، بعد وصول البعثة البيضاء مساء أمس الثلاثاء، إلى الدار البيضاء، وذلك عقب استقلالهم طائرة خاصة والتى وفرها مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، للفريق، من أجل تجنب الإرهاق من رحلة السفر على اللاعبين، وسيشهد المران تدريبات خفيفة لفك العضلات، بجانب الوقوف على حالة اللاعبين البدنية والفنية مع الحديث من جانب البرتغالى باتشيكو مع اللاعبين حول أهمية المباراة وضرورة الالتزام بالوجبات الدفاعية والهجومية خلال المواجهة المرتقبة مع تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود فى الدورى، خاصة فى ظل رغبة الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية بجانب الحفاظ على نظافة شباكه فى مباراة الذهاب لتسهل من مؤمورية الفريق فى لقاء العودة الذى سيقام يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، بمصر، حيث يسعى الأبيض لتحقيق حلم جماهيره فى المنافسة على اللقب الإفريقى الغائب عن بطولات قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج باللقب للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.
من المقرر، أن يخضع محمود علاء، مدافع الزمالك، لفحص طبى على هامش مران اليوم، لتحديد إمكانية خوضه للتدريبات الجماعية من عدمه بعد الإصابة التى لحقت به فى مباراة حرس الحدود الأخيرة وأدت إلى استبداله بعد نهاية الشوط الأول من المباراة والدفع بمحمد عبد الغنى، بدلاً منه، حيث يسعى الجهاز الفنى والطبى للزمالك، للتأكد من جاهزيته بصورة تامة، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية التى يسعى الجهاز الفنى للأبيض، لتواجده بشكل أساسى فى لقاء الرجاء المرتقب، حيث سيتم تجهيزه وفقًا لبرنامج مكثف، بعدما خضع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى المباراة الأخيرة.
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