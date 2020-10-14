إصابة رونالدو بفيروس كورونا: وورطة للبرتغال ويوفنتوس

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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.

وأكد بيان للاتحاد أن الاختبار الذي أجراه النجم البالغ من العمر 35 عاما استعدادا لمباراة السويد جاء إيجابيا غير أنه لا يعاني من أي أعراض وهو حاليا في فترة العزل المنزلي.

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره السويدي الأربعاء ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية مفتقدا جهود نجم اليوفنتوس.

وحسب الاختبار الأخير لم تتضح إصابة أي لاعب آخر في المنتخب البرتغالي ولا أي من أفراد الجهاز الفني بقيادة فرناندو سانتوس.

وكان المنتخب البرتغالي قد تعادل مع نظيره الفرنسي سلبيا في باريس الأحد الماضي ويتقاسم الفريقان قمة المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول بسبع نقاط.

وأصبح رونالدو قائد المنتخب البرتغالي أول لاعب أوروبي في التاريخ يسجل 100 هدف في مباريات دولية وذلك بهدفه في مباراة السويد الشهر الماضي.

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Getty Images سيغيب رونالدو عن عدة مباريات هامة مع المنتخب البرتغالي ويوفنتوس

وكمحصلة لفترة العزل الشخصي لرونالدو سيخسر يوفنتوس جهوده أمام كروتوني نهاية الأسبوع ضمن مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم (سيري إيه) علاوة على المباراة الافتتاحية الأسبوع المقبل في مباريات المجموعات لدوري أبطال اوروبا أمام دينامو كيف الأوكراني.

ويلتقي يوفنتوس برشلونة في ثاني لقاءات المجموعة بدوري الأبطال في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ونشر رونالدو صورة شخصية مع باقي لاعبي المنتخب البرتغالي على حسابه على تويتر وكتب تعليقا يقول "متحدون داخل وخارج الملعب".

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