شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأول فى المغرب.. واختبار طبى لمحمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك مرانه الأول اليوم، الأربعاء، بالمغرب، بعد وصول البعثة البيضاء مساء أمس الثلاثاء، إلى الدار البيضاء، وذلك عقب استقلالهم طائرة خاصة والتى وفرها مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، للفريق، من أجل تجنب الإرهاق من رحلة السفر على اللاعبين، وسيشهد المران تدريبات خفيفة لفك العضلات، بجانب الوقوف على حالة اللاعبين البدنية والفنية مع الحديث من جانب البرتغالى باتشيكو مع اللاعبين حول أهمية المباراة وضرورة الالتزام بالوجبات الدفاعية والهجومية خلال المواجهة المرتقبة مع تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود فى الدورى، خاصة فى ظل رغبة الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية بجانب الحفاظ على نظافة شباكه فى مباراة الذهاب لتسهل من مأٔمورية الفريق فى لقاء العودة الذى سيقام يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، بمصر، حيث يسعى الأبيض لتحقيق حلم جماهيره فى المنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن بطولات قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج باللقب للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

من المقرر، أن يخضع محمود علاء، مدافع الزمالك، لفحص طبى على هامش مران اليوم، لتحديد إمكانية خوضه للتدريبات الجماعية من عدمه بعد الإصابة التى لحقت به فى مباراة حرس الحدود الأخيرة وأدت إلى استبداله بعد نهاية الشوط الأول من المباراة والدفع بمحمد عبد الغنى، بدلاً منه، حيث يسعى الجهاز الفنى والطبى للزمالك، للتأكد من جاهزيته بصورة تامة، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية التى يسعى الجهاز الفنى للأبيض، لتواجده بشكل أساسى فى لقاء الرجاء المرتقب، حيث سيتم تجهيزه وفقًا لبرنامج مكثف، بعدما خضع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى المباراة الأخيرة.