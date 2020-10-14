شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض اليوم أول مران فى المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بالأهلي أول تدريباته في المغرب إليوم الأربعاء بعد وصول الفريق كازابلانكا مساء أمس على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت قرابة الـ4 ساعات استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المرتقبة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر، والتي تأتي في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب التي وقع اختيار جهاز الكرة عليها، وهو نفس الأمر الذي سيحدث غدًا الخميس، على أن يتدرب الفريق يوم الجمعة على ملعب المباراة في نفس موعدها السبت، وهو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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وأجري لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني والإداري مسحة كورونا وتحليل دم بعد وصولهم المغرب وفقاً لتعليمات الاتحاد الافريقي والسلطات المغربية، وذلك بعد اجراء الفريق مسحة قبل سفرهم للمغرب من القاهرة بـ48 ساعة.

وفي سياق متصل طلب موسيماني فرض سياجاً من السرية على تدريبات الأهلي طوال فترة إقامة الفريق في المغرب خوفاً من جواسيس الوداد ، خاصة وأن المدرب الجنوب افريقي يُحضر أكثر من مفاجأة سواء على مستوى التشكيل والخطة لبطل المغرب.

وأطمأن موسيماني على جاهزية الحارس محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة، بينما لازال هناك جهود لتجهيز أيمن أشرف، ومحمود عبد المنعم كهربا للمواجهة المرتقبة بعد تعرضهما أيضاً لإصابات قوية.