بدون بصمة ميسي.. الأرجنتين تنهي عقدة 15 عاما أمام بوليفيا

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على حساب بوليفيا بنتيجة 2-1، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.



المنتخب الأرجنتيني خاض المباراة بقوته الضاربة، بحضرة قائده ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز ولوكاس أوكامبوس.

أصحاب الأرض نجحوا في مباغتة "راقصي التانجو" بهدف مع انتصاف الشوط الأول عن طريق مارسيلو مورينو في الدقيقة 24.

ورغم عدم قدرة البرغوث على وضع بصمته في اللقاء، سواء بصناعة أو تسجيل هدف، إلا أن رفاقه تكفلوا بمهمة العودة إلى الديار بالـ3 نقاط عبر مارتينيز وكوريا.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن لاوتارو مارتينيز من قنص هدف التعادل، ليذهب الفريقان للاستراحة بنتيجة 1-1.

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وفي الشوط الثاني، حاول الضيوف زيارة شباك بوليفيا مجددا حتى تحقق ذلك قبل نهاية الوقت الأصلي بـ11 دقيقة عن طريق خواكين كوريا.

وبهذه النتيجة، ينجح لاعبو "الألبيسيليستي" في تحقيق أمر لم يحدث منذ 15 عاما، وهو الفوز على بوليفيا في عقر دارها.

ويعود آخر انتصار للأرجنتين على الأراضي البوليفية إلى مارس/آذار 2005 في تصفيات مونديال 2006 بألمانيا، بنتيجة 2-1.

بهذا الانتصار، اعتلت الأرجنتين صدارة التصفيات مؤقتًا بالوصول إلى النقطة السادسة بعد الفوز بأول مباراتين، فيما تذيلت بوليفيا الترتيب بدون نقاط.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على الإكوادور بهدف دون رد، سجله ميسي من ركلة جزاء، الجمعة الماضية.

ويعود رجال المدرب ليونيل سكالوني لاستكمال مشوارهم في التصفيات في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بخوض مواجهتين ضد باراجواي وبيرو.