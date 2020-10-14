شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: من حق التوأم تدريب الأهلي..ونتعرض لحرب شرسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن موقف التوأم من قيادة النادي الأهلي مستقبلاً.
وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر شاشة «إم بي سي مصر»:«لم لا ندرب الأهلي، فلعبنا بإسم النادي قبل أن يولد من ينتقدونا الاّن».
وواصل:«نحن أبناء الأهلي وهذا شرف كبير لنا وجماهير النادي رشحتنا لتولي المهمة خلفاً لفايلر».
وأكمل:«التوأم بشدة من الجماهير وهو السبب الكبير لمحاربتنا دائماً».
وأنهى تصريحاته :«نتعرض لحرب شرسة حالت دون تولي التوأم تدريب الأندية الكبرى أو منتخب مصر».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
104,648
-
تعافي
97,743
-
وفيات
6,062
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم حسن: من حق التوأم تدريب الأهلي..ونتعرض لحرب شرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.