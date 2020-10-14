شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: من حق التوأم تدريب الأهلي..ونتعرض لحرب شرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن موقف التوأم من قيادة النادي الأهلي مستقبلاً.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر شاشة «إم بي سي مصر»:«لم لا ندرب الأهلي، فلعبنا بإسم النادي قبل أن يولد من ينتقدونا الاّن».

وواصل:«نحن أبناء الأهلي وهذا شرف كبير لنا وجماهير النادي رشحتنا لتولي المهمة خلفاً لفايلر».

وأكمل:«التوأم بشدة من الجماهير وهو السبب الكبير لمحاربتنا دائماً».

وأنهى تصريحاته :«نتعرض لحرب شرسة حالت دون تولي التوأم تدريب الأندية الكبرى أو منتخب مصر».

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