شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن منتقداً فايلر: «مدرب الأهلي ياخد بطولات وهو نايم في ‏سريره»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للأهلي وقرار رحيله عن القلعة الحمراء. وقال إبراهيم حسن خلال مداخلة عبر «إم بي سي مصر» :«الأهلي هو من يصنع النجوم وليس العكس، وفايلر بات لديه تاريخاً بتدريب الأهلي خلال عام». وواصل:«لاحظت مبالغة كبيرة من الإعلام في وصف فايلر وهو لم يحقق شيئاً والتتويج بالدوري أمر عادي داخل القلعة الحمراء». وأكمل«فايلر هو من سيخسر وليس الأهلي وأرى أن أي مدرب يقود النادي الأحمر يُتوج بالطولات وهو نائماً في فراشه». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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