شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن عن موسيماني: «الأهلي معه بلا شكل ومصيره ‏مثل جوزيه»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق إبراهيم حسين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، على قرار تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مديراً فنياً لفريق الكرة بالنادي الأهلي.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر شاشة قناة «إم بي سي مصر» :«موسيماني يذكرني بمانويل جوزيه لم يكن له تاريخ قبل الأهلي ولن يكون له تاريخاً عقب الرحيل عن القلعة الحمراء».

وواصل:«الأهلي معه بلا أي شكل أو أداء مميز في المباريات التي قادها موسيماني، البعض يشعرنا أنه حقق إنجازاً ولكنه لم يفعل شىء يذكر حتى الاّن، وهل لا يوجد مدربين كبار في مصر لكي يستدعي الأهلي مدرباً من جنوب أفريقيا؟».

وأنهى تصريحاته قائلاً:«لا يوجد شىء في التدريب إسمه خبرة أفريقية، وطبيعة الأفارقة لا تتمشى مطلقاً مع عقلية اللاعب المصري».