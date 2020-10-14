شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض أول مران في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى فريق الكرة الأول بالأهلى أول تدريباته فى المغرب اليوم الأربعاء بعد وصول الفريق كازابلانكا مساء أمس على متن طائرة خاصة فى رحلة استغرقت قرابة الـ4 ساعات استعداداً لمواجهة الوداد المغربى المرتقبة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر، والتى تأتى فى ذهاب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا.

ويخوض الأهلى مرانه اليوم على أحد الملاعب التى وقع اختيار جهاز الكرة عليها، وهو نفس الأمر الذى سيحدث غداً الخميس، على أن يتدرب الفريق يوم الجمعة على ملعب المباراة فى نفس موعدها السبت، وهو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأجرى لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى مسحة كورونا وتحليل دم بعد وصولهم المغرب وفقاً لتعليمات الاتحاد الافريقى والسلطات المغربية، وذلك بعد اجراء الفريق مسحة قبل سفرهم للمغرب من القاهرة بـ48 ساعة.

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وفى سياق متصل طلب موسيمانى فرض سياجاً من السرية على تدريبات الأهلى طوال فترة إقامة الفريق فى المغرب خوفاً من جواسيس الوداد، خاصة وأن المدرب الجنوب افريقى يُحضر أكثر من مفاجأة سواء على مستوى التشكيل والخطة لبطل المغرب.

وأطمأن موسيمانى على جاهزية الحارس محمد الشناوى بعد تعافيه من الإصابة، بينما لازال هناك جهود لتجهيز أيمن أشرف، ومحمود عبد المنعم كهربا للمواجهة المرتقبة بعد تعرضهما أيضاً لإصابات قوية.