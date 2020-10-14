شكرا لقرائتكم تفاؤل في الإسماعيلى بتشكيل لجنة تعاقدات جديدة لترميم قائمة الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، بتشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم، ليكون بارقة أمل للدراويش فى الفترة المقبلة

خالد القماش المدير الفنى لقطاع الناشئين وعضو لجنة التعاقدات تحدث عن رؤيته للمرحلة المقبلة، وكيف يرى عودته للعمل بالإسماعيلى ؟ وسبل اختيار اللاعبين الجدد ؟ ورسالته للجماهير ..

-كل ما يلى على لسان نجم الدراويش فى عصره الذهبى…



-سعيد للغاية للعودة والعمل فى بيتى النادى الإسماعيلى،أرى أن العمل فيه شرف كبير للغاية.

– العمل فى لجنة التعاقدات حمل ثقيل للغاية ويحتاج لجهد كبير مع باقى أعضاء من أجل اختيار أفضل لاعبين على المستوى الفنى والبدنى، ويكونو قادرين على تمثيل قميص النادى فى أفضل صورة.

-أشكر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الذى يوفر لنا كل الدعم،علينا أن نبذل مجهودات مضاعفة سعيا لعودة الفريق لمكانته بين الكبار.

-فى رأيى أن الإسماعيلى لايقل عن الأهلى أو الزمالك ..الثلاثة أندية تتمتع بقاعدة جماهيرية على مستوى كبير للغاية.

– أتمنى من الجماهير أن تدعم لاعبى الفريق، بغية عبور تلك الفترة الصعبة والظهور بأفضل مستوى فى الموسم الجديد.

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-بالنسبة لقطاع الناشئين فقد بدأت فرق الجمهورية وهم الرباعى 99،2001،2003،2006بجانب فريقى2004،2005 اللذان يستعدان لبطولة المنطقة التدريبات على ملاعب النادى.

-نعانى من أزمة ضيق الوقت فى التحضير للمنافسات حيث أن الفرق ليس أمامها سوى 40 يوما على الأكثر قبل خوض غمار المباريات الرسمية.

-بدون شك طول فترة الغياب عن التدريبات بسبب توقف النشاط سيؤثر بالسلب على اللاعبين ككل.

-فى الوقت الحالى التركيز سيكون على الجوانب البدنية، من أجل استعادة اللاعبين جانب كبير من معدلاتهم البدنية على أن يعقبها التركيز على الجانب الخططى والفنى.

-فريق 2006 يعانى من أزمة حيث خرج للتو من مدرسة الكرة وبالتالى يضم عدد كبير من اللاعبين يزيد عن 55 لاعبا، سنعمل على اقامة اختبارات تصفية لاختيار الأفضل على كافة الأصعدة بحيث لايزيد عددهم عن 20 لاعبا.