شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس رحلة فريق الأهلى إلى المغرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى فيديو لكواليس رحلة بعثة فريق الكرة الأول بالنادى برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، والتى وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى الدار البيضاء المغربية، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى، المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة النادى الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، وينضم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما.