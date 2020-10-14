شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش يتحدث عن معايير اختيار الصفقات الجديدة للإسماعيلى ودور الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد القماش المدير الفني لقطاع الناشئين بالإسماعيلي عن أنه سعيد للغاية للعودة والعمل فى بيته النادى الإسماعيلى، وأن العمل فيه شرف كبير للغاية، كما أن العمل فى لجنة التعاقدات حمل ثقيل للغاية ويحتاج لجهد كبير مع باقى أعضاء من أجل اختيار أفضل لاعبين على المستوى الفنى والبدنى.

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوي وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم ، ليكون بارقة أمل للدراويش فى الفترة المقبلة

وأضاف القماش: "أشكر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الذى يوفر لنا كل الدعم، علينا أن نبذل مجهودات مضاعفة سعيا لعودة الفريق لمكانته بين الكبار، وفى رأيى أن الإسماعيلى لايقل عن الأهلى أو الزمالك.. الثلاثة أندية تتمتع بقاعدة جماهيرية على مستوى كبير للغاية، أتمنى من الجماهير أن تدعم لاعبى الفريق ، بغية عبور تلك الفترة الصعبة والظهور بأفضل مستوى فى الموسم الجديد.

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أضاف القماش بالنسبة لقطاع الناشئين فقد بدأت فرق الجمهورية وهم الرباعى 99،2001،2003،2006 بجانب فريقى2004،2005 اللذان يستعدان لبطولة المنطقة التدريبات على ملاعب النادى، نعانى من أزمة ضيق الوقت فى التحضير للمنافسات حيث أن الفرق ليس أمامها سوى 40 يوما على الأكثر قبل خوض غمار المباريات الرسمية.

تابع خالد القماش بدون شك طول فترة الغياب عن التدريبات بسبب توقف النشاط سيؤثر بالسلب على اللاعبين ككل ، وفى الوقت الحالى التركيز سيكون على الجوانب البدنية، من أجل استعادة اللاعبين جانب كبير من معدلاتهم البدنية على أن يعقبها التركيز على الجانب الخططى والفنى، مضيفًا أن فريق 2006 يعانى من أزمة حيث خرج للتو من مدرسة الكرة وبالتالى يضم عدد كبير من اللاعبين يزيد عن 55 لاعبًا، سنعمل على اقامة اختبارات تصفية لاختيار الأفضل على كافة الأصعدة بحيث لايزيد عددهم على 20 لاعبا.