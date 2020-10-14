محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء في التقرير التالي:
الاتحاد السكندري يعلن: حسام حسن مديراً فنياً للفريق
عضو الأهلي: أندية الشركات ستؤثر بالسلب على الكرة المصرية
كيك أوف: موسيماني رفض إبراهيم من أجل صالح "الأفضل منذ أبو تريكة"
بسبب إصابات كورونا.. إلغاء ودية السنغال وموريتانيا رسمياً
بسبب رونالدو.. يوفنتوس يخسر 3% من قيمة أسهمه في البورصة
بيراميدز يُعلن قائمته لمواجه الطلائع في الكأس.. غياب السعيد وجابر
غزل المحلة يكشف لمصراوي 3 أسباب لعودتهم للممتاز
ميسي وأجويرو وبوجبا.. صفقات مجانية في الصيف المقبل
رغم اكتساح فاركو للبلدية.. غزل المحلة يعود للدوري الممتاز بعد 4 سنوات
الفيفا لمصراوي: الحكم الصادر ضد الزمالك في قضية إبراهيم ليس نهائيًا
"ساسي وبنشرقي ينضمان في المغرب".. الزمالك يعلن قائمة موقعة الرجاء
إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا
تحسن حالة محمود علاء قبل مواجهة الرجاء
تعافي ظاهري.. كيف تهدد "متلازمة ما بعد كورونا" حياة لاعبي كرة القدم في مصر (تحقيق)
مدرب الوداد: مستعدون للقتال أمام الأهلي
وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الوزارة من أزمة الزمالك
الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار
ربيع ياسين غاضبا: ما تفعله الأندية يضر بنا
مصدر لمصراوي: الأهلي أخطر عمار حمدي بعودته.. والاتحاد الأقرب حال إعارته
حسام حسن: ترشيحي لتدريب الأهلي لم يكن مفاجأة.. "ومحدش يمشي منه بمزاجه"
محرز يسجل والجزائر تتعادل مع المكسيك وديا
رئيس الاتحاد السكندري يكشف كواليس التفاوض مع حسام حسن
بالفيديو.. بنشرقي ومعلول يكتفيان بدقائق "ودية" قبل الالتحاق بالأهلي والزمالك
تعادل ألمانيا وسويسرا.. وخسارة إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية
وصول بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب
رباعية في الأهلي.. ماذا قدّم حسام حسن في ولايته الأولى مع الاتحاد؟
كريم حافظ لمصراوي: أصبت بفيروس كورونا
طبيب منتخب إيطاليا: شعراوي أصيب بكورونا.. وقد تكون إصابة كاذبة
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. حسام حسن يتولى تدريب الاتحاد.. صعود المحلة للممتاز.. وإصابة حافظ بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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