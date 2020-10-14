بالفيديو.. اشتباك لفظي بين ميسي وقائد بوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نشب خلاف قوي بين ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، مع مارسيلو مارتينز مورينو، قائد منتخب بوليفيا، بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء بتصفيات كأس العالم 2022.
وكان ميسي نجح في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز على مضيفه بوليفيا بنتيجة (2-1) في ملعب "هيرناندو سيليس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
وفور إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة، دخل ميسي في نقاش حاد مع مورينو، قبل أن يتدخل لاعبي الفريقين والأمن لإنهاء الأزمة في أرضية الملعب، قبل أن يحصل اللاعب البوليفي على بطاقة صفراء.
ووفقا لصحيفة "TyC Sports" الأرجنتينية، توجه ميسي بألفاظ بذيئة لمورينو، كما دخل في مشادة مع لوكاس نافا، المدرب البدني لمنتخب بوليفيا، بعدما قال شيئًا أزعج النجم الأرجنتيني.
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