"هحبسك".. مرتضى يفتح النار على الجنايني بسبب "تسجيل صوتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حصوله على تسجيل صوتي "مسيء" لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية عبر قناة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "وصلني تسجيلات من صحفي جدع ومحترم من جلسة تجمع بين كل من عمرو الجنايني وهشام حطب وعلاء جبر وياسر إدريس من اللجنة الأولمبية".

وأضاف: "قاموا خلال تلك الجلسة وفقا للتسجيلات بسبي وسب أمي الراحلة، بجانب أشخاص عديدة في الدولة بألفاظ بذيئة ومسيئة".

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وأكد رئيس الزمالك موجها حديثا لعمرو الجنايني: "سأتقدم بشكوى رسمية لدى اللجنة الأولمبية الدولية، (هحبسك ومش هسيبك يا جنايني)، مصر كلها ستسمع التسجيلات والسباب الموجهة لي وللدولة".

وتابع: "يا جماهير الأهلي والزمالك، حين تسمعون تسجيلات عمرو الجنايني ستجدون كيف تعدى عليكم بالسباب بألفاظ غير لائقة، ويقول (أنا عمرو بيه ابن يوسف باشا.. أنا جدي الخديوي الجنايني)، مَن تظن نفسك؟".

وأكمل: "غير صحيح ما تردد حول اجتماعي مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس، لا يستطيع أحد الضغط على وزير والرياضة لأنه (مش على رأسه بطحة)، اجتمعت معه اليوم وليس أمس ولم نتحدث عن أي أمر ولم يكن لدي أي طلبات".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "القضية ليست متعلقة بوزير الشباب والرياضة بل بقضاء مصر الأعلى، رُفعت الأقلام وجفت الصحف".