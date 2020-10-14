محمود عاشور حكما لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، طاقم تحكيم لقاء بيراميدز وطلائع الجيش في دور ال٨ لبطولة كأس مصر على النحو التالي:

محمود عاشور حكم ساحة شريف عبد الله ومصطفى قلقيلة مساعدين محمد حسن حكم رابع حسام عزب حجاج حكم فيديو مبروك نبيل مساعد حكم فيديو

دور ال٨ لبطولة كأس مصر على النحو التالي:محمود عاشور حكم ساحة شريف عبد الله ومصطفى قلقيلة مساعدين محمد حسن حكم رابع حسام عزب حجاج حكم فيديو مبروك نبيل مساعد حكم فيديو

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